La stagione di Lucien Agoume è cominciata alla grandissima: il centrocampista del Siviglia è andato a segno nella prima giornata di campionato, anche se non è riuscito ad evitare la sconfitta dei suoi contro l'Athletic Bilbao. Il futuro, tuttavia, potrebbe riservargli un trasferimento decisamente prestigioso: secondo fonti spagnole, sull'ex Inter sarebbe pronto a fiondarsi il Manchester United.
Ex Inter, per Agoume si fa avanti il Manchester United? La richiesta del Siviglia
Il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino dei Red Devils: anche i nerazzurri spettatori interessati
I Red Devils avrebbero pronta un'offerta compresa tra 25 e 30 milioni di euro, mentre il club andaluso spera di ottenere l'intero valore della clausola rescissoria, fissata a 40 milioni. Anche l'Inter rimane spettatrice interessata: i nerazzurri, infatti, vantano ancora un 10% sulla rivendita di Agoume.
