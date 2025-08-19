La stagione di Lucien Agoume è cominciata alla grandissima: il centrocampista del Siviglia è andato a segno nella prima giornata di campionato, anche se non è riuscito ad evitare la sconfitta dei suoi contro l'Athletic Bilbao. Il futuro, tuttavia, potrebbe riservargli un trasferimento decisamente prestigioso: secondo fonti spagnole, sull'ex Inter sarebbe pronto a fiondarsi il Manchester United.