Già sabato scorso, la società saudita ha presentato un’offerta ufficiale alla Lazio per Nuno Tavares, riscattato pochi giorni fa dall’Arsenal per 5 milioni di euro. Il portoghese, reduce da una stagione con otto assist, rappresenta un possibile tesoretto per i biancocelesti, che però hanno rifiutato una proposta da 30 milioni complessivi (tra parte fissa e bonus), giudicandola insufficiente. La richiesta della Lazio è di almeno 40 milioni, anche in virtù del 40% sulla futura rivendita da versare all’Arsenal. Tutto rimandato a luglio.

Il commento di Giovanni Capuano

"Bastoni no, Barella no, Acerbi no, Theo Hernandez no, Angelino no, Tavares no, Osimhen no, Bruno Fernandes no. In pratica Inzaghi è passato da un mercato a saldo zero a un mercato a saldo zero"