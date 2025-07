"Il blitz è fallito. Archie Brown non sarà un giocatore del Milan . L’esterno inglese, classe 2002, ha preferito il Fenerbahce (con il quale era già in trattativa) dopo una chiamata notturna del presidente del club turco". Così il Corriere della Sera racconta l'acquisto del giocatore del Gent da parte del club turco che è riuscito ad annullare il tentativo del Milan di inserirsi nella trattativa.

"Per Brown è stato anche decisivo il pressing di José Mourinho, allenatore della squadra turca, che aveva inviato un jet privato a prenderlo. Il terzino sinistro era stato individuato come sostituto di Theo Hernandez. A questo punto per Allegri diventa fondamentale trovare un’alternativa in tempi rapidi: intanto per la fascia destra è pronta un’offerta per Guela Doué. Francese, 22 anni, gioca nello Strasburgo, è il fratello di Désiré Doué, stella del Psg", conclude il giornale italiano sul nuovo acquisto di Mourinho e sul mercato rossonero.