Arsenal, un cambio inatteso in dirigenza: “Lascia il ds Edu Gaspar”

A due giorni dalla sfida di Champions contro l'Inter e dopo la sconfitta contro il Newcastle per uno a zero, l'Arsenal sembra destinato a perdere il suo direttore sportivo Edu Gaspar . Lo scrivono i media inglesi specificando che il dirigente brasiliano sarebbe pronto a lavorare per il proprietario del del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis , e alla sua rete di club.

"La partenza del dirigente allontanerà uno degli alleati chiave dell'allenatore, Mikel Arteta, dopo un periodo di successo che ha reso i Gunners uno dei club più efficienti in Europa nel mercato dei trasferimenti. Il brasiliano ha avuto un ruolo fondamentale nell'affermazione della squadra di Arteta come contendente al titolo di Premier League, con alcuni dei migliori affari degli ultimi anni, tra cui gli acquisti di Martin Odegaard e Declan Rice. L'ex centrocampista dell'Arsenal si è affermato come uno dei principali direttori sportivi dopo aver impressionato con entrambi gli acquisti e aver ceduto Pierre Emerick Aubameyang. Edu è in trattative con il gruppo Marinakis e ora potrebbe guidare il loro reclutamento per aiutare squadre come il Nottingham Forest e il club greco Olympiacos, così come la squadra portoghese Rio Ave.", scrive il quotidiano The Indipendent.