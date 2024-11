«Siamo stati trascinati in un gioco che loro cercano costantemente e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Abbiamo avuto due grandi occasioni per segnare: Mikel ne ha avuta una grande, Declan ne ha avuta un'altra. Ci sono mancate le risposte quando dovevamo risolvere delle situazioni. Come garantire una reazione a questa sconfitta dato che arriveranno due importanti gare contro Inter e Chelsea? Possiamo dire qualunque cosa ma faremo fatica a trovare le parole oggi perché dopo una sconfitta sei ferito. Dobbiamo dimostrarlo in campo mercoledì sera (quando si giocherà in CL la sfida contro l'Inter.ndr). Devi dare il massimo ogni volta per darti una possibilità di vincere, in Premier League devi essere sempre al meglio, in ogni reparto, perché la competizione è di alto livello», ha aggiunto.