Vittoria importante per l'Inter che batte 1-0 il Venezia grazie al gol di Lautaro . Inzaghi ha scelto di iniziare la gara coi titolari, per cercare di metterla in sicurezza, poi ha proceduto coi cambi. In settimana arriva l'Arsenal a San Siro, domenic ail Napoli. Settimana complicata.

"Si può dire che per una volta la voce gli è rimasta in gola, strozzata da un brivido. Simone Inzaghi si è palesato in sala stampa con un filo di fiato in più del solito. Merito, forse, di Marin Sverko da Pforzheim, croato nato in Germania, l’uomo che avrebbe potuto trasformare un 3 novembre come tanti in un secondo Halloween, zittendo l’allenatore nerazzurro", analizza La Gazzetta dello Sport.