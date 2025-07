AS – Real, Barella tra i 4 sogni per il centrocampo. Ed è forse l’unico che…

Dopo gli arrivi di Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen e Mastantuono, il Real Madrid considera la rosa praticamente completa. Con un sogno

Dopo gli arrivi di Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen e Mastantuono, il Real Madrid considera la rosa praticamente completa, in attesa delle possibili uscite (come Alaba o Rodrygo). Da questo momento in poi, la priorità del club è una sola: trovare il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Toni Kroos. Un regista puro, il faro della squadra. Un "Rodrigo", per intenderci. O forse proprio Rodrigo. Inizia così l'articolo del quotidiano AS sulla ricerca di un colpo top per il centrocampo merengue.

Il Real Madrid ha le risorse economiche per tentare un altro colpo di mercato importante in questa estate. E ancor di più se dovesse concretizzarsi la cessione di Rodrygo, valutato tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Il problema, però, è che sul mercato attuale non sembra esserci nessun nome in grado di garantire, da subito, lo spessore tecnico e la personalità richiesti per essere titolare al Bernabéu. La scena internazionale, al momento, non offre soluzioni convincenti: il club vuole un giocatore già formato, pronto a rendere dal primo minuto.

Tralasciando per un momento il nome di Rodrigo, ci sono comunque alcuni profili sul tavolo. In particolare tre: Nicolò Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) e Alexis Mac Allister (Liverpool). Tuttavia, tutti e tre hanno contratti lunghi e un ruolo chiave nelle rispettive squadre, rendendo molto difficile – se non impossibile – una trattativa. Si tratterebbe di operazioni da oltre 100 milioni, eccetto forse per Barella.

Rodrigo resta una pista concreta

In questo scenario, il Real Madrid continua a monitorare attentamente la situazione di Rodrigo. Il centrocampista del Manchester City è tornato in campo nelle ultime giornate della scorsa Premier League e poi al Mondiale per Club, dopo aver saltato nove mesi per un grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso settembre contro l’Arsenal.

Proprio questa lesione tiene in apprensione non solo il City, che ha sentito la sua assenza sul piano sportivo, ma anche il Madrid, che osserva con attenzione. Rodrigo è un obiettivo realistico: ha un contratto in scadenza nel 2027 e non ha ancora rinnovato. A 29 anni – la stessa età con cui Zidane arrivò a Madrid – ha ancora molto da dare ai massimi livelli. Tuttavia, tutto dipenderà da come risponderà fisicamente dopo l’infortunio.

Se non dovesse arrivare il rinnovo entro la prossima estate, Rodrigo si troverebbe in una posizione di forza per negoziare un’uscita. Il City, per evitare di perderlo a parametro zero, potrebbe essere costretto a venderlo a un prezzo ragionevole. Il Real Madrid, intanto, resta alla finestra.