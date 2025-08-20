L'Atalanta ha trovato l'erede di Mateo Retegui: è Nikola Krstovic. Secondo Sky Sport, i bergamaschi hanno raggiunto un accordo con il Lecce per il trasferimento dell'attaccante montenegrino sulla base di 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Intesa totale tra le parti, previste per domani visite mediche e firma sul contratto.
Atalanta, trovato l’erede di Retegui: accordo raggiunto per Krstovic, le cifre
I bergamaschi hanno deciso di puntare sull'attaccante montenegrino del Lecce: fumata bianca ormai a un passo
