"Dov'è finito Mario Balotelli? Nel 2025 non ha mai giocato una partita con la maglia del Genoa, seppur sia regolarmente sotto contratto. Se è vero che in campo non ci è più sceso anche per una frattura alla mano - ma prima non veniva nemmeno convocato da Patrick Vieira - sui social aveva lanciato una frase sibillina. "Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancar di rispetto così".