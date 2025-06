Dopo la fallimentare esperienza al Genoa, l'ex attaccante dell'Inter è pronto a ripartire dalla Spagna. Ma diversi club italiani ci provano

Gianni Pampinella Redattore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 04:02)

Oggi Mario Balotelli, prossimo ai 35 anni, mostra un volto nuovo, maturo. È emerso chiaramente nell’intervista a Belve, ma chi ha seguito la sua carriera da vicino ha notato già da tempo una trasformazione interiore. "Avesse avuto allora la testa che ha ora, molte pagine del romanzo su Balotelli non sarebbero state scritte e tutto quel talento sarebbe stato aggiornato per essere utile nel tempo. Fino a ora. Con i “se” non si fa la storia, infatti stiamo fantasticando, ma se Mario si fosse impadronito prima del Balotelli che andava in campo, ora sarebbe comodamente in una squadra di Serie A a fare da centravanti di riferimento", sottolinea Libero.

"Non sarebbe di certo in scadenza con il Genoa dopo aver giocato la miseria di 56 minuti totali in sette mesi di stagione. E non avrebbe come destinazione più probabile il Murcia. Terza serie spagnola, lontano dai riflettori e in un livello che può permettere a Balotelli di giocare anche da fermo. Tra il presidente del Murcia, Felipe Moreno, e l’entourage del calciatore ci sarebbe già stato un incontro a Madrid. A Mario non interessano mete esotiche come l’Arabia Saudita o il Brasile, già rifiutate più volte. Vuole tranquillità, possibilmente vicino a casa. Ecco perché l’unico ostacolo per il Murcia è l’Italia. Già".

"Qualcuno ci sta pensando. Addirittura la Cremonese neopromossa in A. Anche sopra la Serie B vola qualche pensiero: il Bari avrebbe inserito il nome in lista, c’è chi lo vorrebbe a Venezia, chi suggerisce all’Empoli di dotarsi di un uomo immagine da rilanciare in un ambiente sano e stracolmo di giovani, e chi lo accosta al Padova che nel frattempo tratta con Papu Gomez. D’altronde in cadetteria queste operazioni a volte hanno senso. A Balotelli magari non piace l’idea di un ultimo giro in Italia, ma a Mario magari sì".

(Libero)