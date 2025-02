E a fine dicembre è stato deciso, per rispetto, di non attivare la clausola che avrebbe consentito al club di chiudere il contratto in anticipo. Si attendeva però che trovasse una sistemazione altrove, così non è stato. Dalla Serie A non sono arrivate richieste concrete, mentre in Serie C l’unico a farsi avanti è stato il Trapani. Dall’estero tante chiamate ma Mario vuole restare in Italia. E vorrebbe giocarsi le proprie carte al Genoa, dove però non ci sono le condizioni.