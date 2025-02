Sky – Balotelli, c’è una pazza idea in Serie A per l’ultimo giorno di mercato

Mario Balotelli è pronto a dire addio al Genoa in questa finestra invernale di mercato: c'è una pazza idea in Serie A

Mario Balotelli è pronto a dire addio al Genoa in questa finestra invernale di mercato dopo pochi mesi, ma potrebbe comunque restare in Serie A. Come riportato da Sky Sport, può esserci una trattativa dell'ultimo giorno per il centravanti ex Inter.