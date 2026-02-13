FC Inter 1908
Terremoto Napoli, Bargiggia: “Via Conte! E non sarà l’unica mossa clamorosa”

Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarà rivoluzione profonda in estate al Napoli, con cambiamenti non solo in panchina
Marco Astori
Stagione complicata per il Napoli: la squadra di Antonio Conte si trova a -9 dalla vetta in campionato, fuori dalla Coppa Italia e anche dalla Champions League. E, secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarà rivoluzione profonda in estate: CONTINUA A LEGGERE

 

