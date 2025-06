Il Manchester City ha raggiunto un accordo con il Milan per l’acquisto del centrocampista Tijjani Reijnders per una cifra pari a 55 milioni di euro (circa 46,3 milioni di sterline ) più bonus. Lo annuncia la BBC.

Come riportato da The Athletic a maggio, il club inglese aveva già manifestato interesse per il 26enne olandese, che ha ora firmato un contratto quinquennale con i campioni d’Inghilterra.