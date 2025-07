Secondo quanto riporta L'Équipe, il club scozzese starebbe spingendo per assicurarsi le prestazioni del 23enne difensore francese, a un prezzo decisamente interessante: circa 4,3 milioni di sterline. Kinkoué, alto 1,96 metri, si è messo in mostra nel Le Havre con 55 presenze in Ligue 1. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, dopo un primo passaggio al Troyes, ha avuto anche una breve esperienza con l’Olympiacos, prima di approdare in Normandia nel gennaio 2023. Nonostante il buon rendimento, il suo contratto è in scadenza tra meno di un anno, e ciò ha spinto il club francese ad abbassare sensibilmente il prezzo del cartellino, rispetto ai 10 milioni richiesti in passato.