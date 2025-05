Cherki, 21 anni, è arrivato al club rodano a sette anni. «Quattordici anni di passione, quattordici anni di determinazione, sono fiero di me», ha aggiunto sabato sera. «Non dimentico nessuno: Jean-Michel Aulas, John Textor nonostante tutto, grazie a tutti, agli allenatori che si sono succeduti. Un messaggio per i tifosi: sostenete i giovani del futuro, è grazie a voi che vorranno brillare per questo club. In qualunque caso, tornerò.»

185 partite con l’OL

Debuttato in prima squadra nel 2019, Cherki ha collezionato 185 presenze con l’OL (29 gol e 45 assist). Viene da una stagione eccezionale, con 12 reti e 20 assist. «Ho iniziato la stagione al loft nonostante non abbia mai tradito il club, ho dato tutto per questa maglia», ha proseguito. «Non è stata una stagione facile: ho ricevuto molte critiche dall’interno, si è parlato male del mio entourage, mentre sono l’unico a prendere le mie decisioni.» L’ultima giocata memorabile con la maglia del Lione resterà l’assist per Alexandre Lacazette, anche lui in procinto di partire.