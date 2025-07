Da 'Cronache di Spogliatoio' arriva la considerazione di Emanuele Corazzi che spiega come i numeri del giocatore nella squadra di Gasperini possano facilmente mostrare che si tratta di un calciatore "Straordinario in fase di possesso, poco coinvolto in non possesso: i dati di mostrano bene quali sono le caratteristiche di Lookman. Nell’Atalanta rientrava persino meno del capocannoniere Retegui: se l’Inter lo acquistasse, Chivu dovrebbe farlo correre", spiega il giornalista.