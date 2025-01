Richiesta ufficiale di "immediate dimissioni" del presidente Joan Laporta. E' quanto, tramite un comunicato stampa, hanno chiesto dieci gruppi di associazioni legate al club azulgrana dopo quanto accaduto con il mancato tesseramento di Dani Omplo e Pau Victor per non aver rispettato le scadenze fissate per il 31 dicembre 2024. Se le dimissioni non dovessero arrivare, l'opposizione chiede che il numero 1 del club si sottoponga comunque a un "voto di fiducia" vincolante.