Questa volta il Paris Saint-Germain non si è limitato a manifestare un semplice interesse. Il club campione d'Europa vuole Lucas Chevalier

Questa volta il Paris Saint-Germain non si è limitato a manifestare un semplice interesse. Il club campione d'Europa, che segue Lucas Chevalier da diversi mesi, ha avviato passi concreti per portare a Parigi il giovane portiere, attualmente sotto contratto con il Lille fino al 2027. Da alcuni giorni sono iniziate le trattative per un contratto quinquennale con colui che è attualmente il secondo portiere della nazionale francese. Secondo quanto trapela, è già stato trovato un accordo di massima tra il giocatore, 23 anni, e il PSG. Sabato, restavano solo da limare alcuni dettagli formali.

Questo scenario apre inevitabilmente alla prossima fase della trattativa: quella tra i due club. I dirigenti del PSG sanno bene con chi hanno a che fare. Olivier Létang, presidente del Lille, è noto per la sua fermezza quando si tratta di cedere i suoi gioielli. La richiesta è chiara: servono almeno 40 milioni di euro per convincerlo a lasciar partire Chevalier.

Una cifra che a Parigi è già stata messa in conto e che non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Come spesso accade in questo tipo di operazioni, sarà la parte legata ai bonus, alle clausole e alle opzioni a richiedere più tempo nella definizione contrattuale. Intanto, il Lille si sta già muovendo sul mercato internazionale per individuare un sostituto.

Un segnale sul futuro di Donnarumma? — Il forte interessamento del PSG per Chevalier non può che far riflettere sul futuro di Gianluigi Donnarumma. La trattativa per il rinnovo del contratto dell’italiano – in scadenza nel 2026 – è ferma da mesi, senza alcun progresso concreto dalla fine del Mondiale per club.

Già prima della conclusione della stagione europea, Donnarumma aveva confidato in privato la possibilità di un addio, nonostante pubblicamente abbia sempre mostrato fedeltà al club. Manchester United e Manchester City, che avevano già fatto un sondaggio a inizio giugno, sono ancora sulle sue tracce. Il PSG, però, prima di dare il via libera alla cessione del suo numero uno, vuole assicurarsi la firma di Chevalier.