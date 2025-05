Clamoroso a Firenze, Palladino rassegna le dimissioni

Con la Fiorentina è arrivato in semifinale di Conference League e si è qualificato a quella della prossima stagione perché la squadra viola è arrivata sesta in campionato. Da quanto riporta Gianluca Di Marzio, Raffaele Palladino avrebbe dato le dimissioni alla società viola.

Il club di Commisso starebbe facendo di tutto per fargli cambiare idea ma l'ex allenatore del Monza sembra aver preso una decisione definitiva. Non ci sono ancora spiegazioni sul motivo della scelta e serviranno le prossime ore per capirne di più.