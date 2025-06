Sirene arabe per Moise Kean: un club arabo disposto a pagare la clausola da 52 milioni di euro e per lui pronti 15 milioni all’anno

Sirene arabe per Moise Kean. Come riportato da Sky Sport, l’Al-Qadsiah fa sul serio per il centravanti della Fiorentina. Il club arabo è pronto a pagare la clausola da 52 milioni di euro.