Dopo un decennio al Bayern Monaco Coman e il club tedesco avrebbero trovato l'accordo con i sauditi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Coman si prepara così a voltare pagina: arrivato al Bayern dalla Juventus nell'estate 2015 in prestito e poi ceduto a titolo definito due anni dopo. In dieci stagioni a Monaco, Coman ha vinto il campionato tedesco nove volte, sua la rete della vittoria nella finale di Champions League contro il Paris SG (1-0) nel 2020.