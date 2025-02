"Certi grandi nomi, quando sentono parlare del Como, dicono 'no, io voglio giocare in Champions League' - ha spiegato il patron indonesiano - Il discorso ha senso, sappiamo bene cosa possiamo e cosa non possiamo fare, ma sogniamo in grande. Nell'ultimo mercato invernale abbiamo cercato di fare il massimo per dare al nostro allenatore Cesc Fabregas i calciatori di cui aveva bisogno per il suo gioco, molti nomi erano veri. Siamo stati vicini a tanti calciatori, alcuni dei quali non sono usciti".