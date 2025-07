A proposito del mercato degli attaccanti c'è chi ha accostato anche Dusan Vlahovic all'Inter (se si fosse liberato a parametro zero dalla Juve) e c'è anche chi ancora parla di Nico Gonzalez come del giocatore che sia l'Inter che l'Atletico Madrid hanno preso in considerazione come alternativa a Lookman. Del mercato della Juve ha parlato Damien Comolli, dg bianconero che ha spiegato: «Con Dusan abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione».