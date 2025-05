Sembra ormai destinata a finire, con lo scudetto sulle maglie del Napoli, la storia tra Conte e De Laurentiis. In occasione della cena di compleanno per i 76 anni di compleanno del presidente, il numero uno azzurro ha fatto una battuta all'allenatore. "Grande mister, non andrai mica alla Juve?". Conte non ha risposto ma ha riso alla battuta, riporta La Repubblica. Come aveva detto subito dopo la vittoria contro il Cagliari, ora si gode la festa.