Manna, ds del Napoli, è in missione a Londra. Vuole provare ad accontentare il tecnico: per il giocatore un contratto di cinque anni a 3 mln a stagione. Ma il Manchester chiede ancora 75 mln di fronte ad un'offerta di 60 mln. Le alternative sono Chiesa, che ha lasciato la Juve in estate per andare al Liverpool, e "Zhegrova del Lille, con Ndoye come outsider", scrive il quotidiano sportivo. In difesa ormai da tempo si parla dell'approdo di Danilo nella squadra partenopea. C'è già l'accordo col brasiliano, che non ha più spazio alla Juve (prossima rivale in campionato), per un contratto di 18 mesi, ma pare possa essere interessato anche ad un ritorno in Brasile.