Simone Inzaghi ha lasciato l'Inter da meno di 24 ore e già emergono i primi retroscena sull'addio consumato nella giornata di ieri. Protagonista anche la moglie dell'ex tecnico dell'Inter, con una battuta che non farà certo piacere ai tifosi dell'Inter. La svela il Corriere della Sera.

"Alle 17.07 del suo ultimo pomeriggio interista Simone Inzaghi rientra di tutta fretta con l’autista dell’Inter nel suo attico in zona Moscova. Il comunicato con le sue parole di commiato sta per uscire e il tecnico non ritiene necessario aggiungerne altre ai pochi cronisti presenti.