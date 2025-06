David, costi troppo alti: l’Inter si defila. “Ma il canadese può arrivare in Serie A perché…”

Tra i nomi accostati all'Inter nelle scorse settimane, per quanto riguarda l'attacco, c'era anche quello di Jonathan David , in uscita dal Lille visto che il suo contratto con i francesi scade il 30 giugno.

Il classe 2000 è stato seguito dai nerazzurri ma, al momento, l'Inter si è defilata per via degli alti costi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, David vorrebbe 7 mln di stipendio più 12 mln di commissione per gli agenti a cui si aggiunge un bonus alla firma. "Dal 5 novembre, tramite l’ex Giuntoli, la Juventus ha cominciato a fargli la corte. L’offerta, leggermente più bassa rispetto alle pretese, resta sul tavolo e, al momento, appare come la migliore visto che le altre pretendenti, dal Napoli all’Inter, passando per il Barcellona, il Psg e il Manchester United, sembrano essersi sfilate"