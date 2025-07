Il futuro di Gianluigi Donnarumma rimane ancora avvolto nell'incertezza: il contratto del portiere del Paris Saint-Germain scade il 30 giugno 2026, e al momento non ci sono segnali positivi in ottica rinnovo.

Diverse le squadre alla finestra per il capitano della Nazionale. Un'ipotesi porta anche il ritorno in Italia: per Donnarumma c'è l'interesse concreto del Galatasaray, ma l'entourage del portiere è al lavoro per trovare altre soluzioni.