FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie In Francia – Futuro Donnarumma, in arrivo svolta clamorosa? Non è da escludere che…

calciomercato

In Francia – Futuro Donnarumma, in arrivo svolta clamorosa? Non è da escludere che…

In Francia – Futuro Donnarumma, in arrivo svolta clamorosa? Non è da escludere che… - immagine 1
Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti assoluti del mercato. In arrivo una possibile svolta clamorosa sul suo futuro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In Francia – Futuro Donnarumma, in arrivo svolta clamorosa? Non è da escludere che…- immagine 2
Getty Images

Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti assoluti del mercato. Il portiere della Nazionale italiana, dopo aver salutato compagni e tifosi del Paris Saint-Germain lo scorso fine settimana, sembrava destinato ad andare a giocare nel Manchester City di Pep Guardiola. Un trasferimento che, per molti, era ormai considerato cosa fatta.

In Francia – Futuro Donnarumma, in arrivo svolta clamorosa? Non è da escludere che…- immagine 3
Getty Images

Tuttavia, la vicenda potrebbe assumere contorni molto diversi da quelli previsti. Secondo quanto riportato dal media francese RMC, infatti, non è da escludere che Donnarumma possa restare a Parigi almeno fino a gennaio. Una strategia dettata dal gioco delle parti. Da un lato il PSG, che ha progressivamente abbassato le proprie richieste economiche — dai 50 milioni iniziali ai 30 milioni attuali — dall’altro il Manchester City, intenzionato a muoversi con estrema cautela valutando di aspettare qualche mese per ingaggiare il portiere a costo zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA