Dybala: “Boca Juniors? No, non c’è niente: resto alla Roma”

Il giocatore giallorosso ha smentito le voci che parlano di una sua nuova avventura in Argentina

20 agosto 2025

A giugno avevano parlato di un ritorno alla Juventus. E in queste settimane si era invece parlato di un addio alla Roma per un approdo al Boca Juniors. Paulo Dybala però ha smentito di essere in procinto di lasciare il club italiano.

«Il Boca? Non c’è niente. Sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui», ha detto l'attaccante giallorosso che in passato è stato per diverso tempo accostato all'Inter.

Le dichiarazioni del giocatore sono state rilasciate ad un canale Youtube, durante il programma Olga, nel quale era ospite la moglie e con queste frasi il giocatore ha fatto chiarezza sul suo futuro legato ancora alla Roma.

(Fonte: Skysport)