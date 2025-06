"La concorrenza è spietata sul bosniaco, a cominciare dalla Fiorentina. E questo, com’è logico, rischia di prolungare la trattativa o se non altro di dilatarla. Al punto che un anno di contratto in più, qualche bonus in più, potrebbero far aumentare il costo totale attorno ai 6 milioni di euro. La scelta di Dzeko da parte del club rossoblù è però lucida e programmatica. Vincenzo Italiano vorrebbe un attaccante di quel calibro, capace di portarsi dietro esperienza e talento, virtù utilissime per dare ancora più spinta a giovani come Castro e Dallinga. Dzeko, poi, è integro, fisicamente sta bene, e la testa è di quelle formato caterpillar: vuole incidere. Si è visto nelle due stagioni al Fenerbahce, si è visto in nazionale. A Casteldebole, insomma, non hanno dubbi".