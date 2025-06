Edin Dzeko potrebbe tornare in Italia. L'attaccante bosniaco, ex Roma e Inter, dopo aver salutato il Fenerbahce, sarebbe infatti entrato nel mirino del Bologna

Edin Dzeko potrebbe tornare in Italia. L'attaccante bosniaco, ex Roma e Inter, dopo aver salutato il Fenerbahce sarebbe infatti entrato nel mirino del Bologna. A riferirlo è TMW:

"Il Bologna ha preso informazioni per Edin Dzeko, centravanti bosniaco classe 1986, che si svincolerà alla fine di giugno. I rossoblù sono la terza squadra italiana a iscriversi alla corsa per l'attaccante - ex Inter - dopo il sondaggio del Como e quello della Roma".