Ieri sera, alla presentazione della Fiorentina, al Viola Park c'era anche il nuovo arrivato Edin Dzeko. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato ai tifosi del suo arrivo in città: «I primi giorni sono stati molto belli - ha detto - è bello vedervi qua in tanti. Ho conosciuto tutti i ragazzi e lo staff, devo dire che sono felice di tornare in Italia e di essere tornato in un grande club come la Fiorentina e in una bellissima città come Firenze».