Nonostante fosse stato annunciato come uno dei pilastri della retroguardia parigina, Skriniar non è mai riuscito a conquistare la fiducia di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo non ha mai ritenuto lo slovacco pienamente funzionale al suo sistema. Dopo un avvio incoraggiante, Skriniar è stato progressivamente messo ai margini.

Il bilancio è impietoso: solo 5 presenze nella stagione 2024/2025 con la maglia del PSG. Così, a metà stagione, è arrivata la decisione di mandarlo in prestito in Turchia, al Fenerbahçe, dove ha ritrovato fiducia e minuti importanti sotto la guida di José Mourinho. Adesso il suo futuro potrebbe essere ancora in Turchia. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il Fenerbahçe avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore per il suo trasferimento a titolo definitivo. Resta da definire la formula di pagamento con il Paris Saint-Germain, ma l’intesa tra i club appare ormai vicina. Il valore del trasferimento si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, secondo quanto riportato dal media turco FotoMaç.