Milan Skriniar tornerà in Italia? L'ex difensore dell'Inter da quando ha lasciato Milano non ha trovato continuità di rendimento, né l'affetto che aveva ricevuto negli anni in nerazzurro. In questo momento sta provando a capire cosa ci sarà nel suo futuro, per il quale non chiude nessuno spiraglio. Lo ha ribadito anche ai microfoni di CalcioNapoli24, alimentando la suggestione di un suo futuro al Napoli. “Se ho mai pensato di raggiungere Lobotka al Napoli? Lobo è uno dei miei migliori amici quindi vediamo. Mi piacerebbe giocare con Lobo, per me è tutto aperto”, ha detto Skriniar.