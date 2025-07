Il profilo individuato era quello di Brown, per il quale il club rossonero era convinto di essere in pole position. Nella notte il sorpasso

Il Milan cerca un terzino sinistro dopo l'uscita di Theo Hernandez. Il profilo individuato era quello di Archie Brown, per il quale il club rossonero era convinto di essere in pole position. Nella notte il sorpasso del Fenerbahce.

"Il terzino sinistro del Milan non sarà Archie Brown . L'inglese volerà a Istanbul, destinazione Fenerbahce di José Mourinho, per pochissimi milioni in più rispetto all'offerta rossonera. Una beffa per i piani alti del Milan, che si sono fatti soffiare sotto il naso l'esterno del Gent", rivela Gazzetta.it.

"Nella giornata di ieri i rossoneri erano avanti, ma nella notte c'è stato il sorpasso decisivo dei turchi. Brown, classe 2002, volerà a Instabul nelle prossime ore per le visite mediche. Decisiva l'offerta di ingaggio più alta da parte del club di Mourinho. Brown era stato scelto come sostituto di Theo Hernandez, volato all'Al Hilal da Simone Inzaghi. Ma non è finita: si profila una nuova beffa anche per Doué dello Strasburgo. Il Milan rischia di ritrovarsi senza terzini a un mese dalla sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma il 17 agosto alle 21.15 a San Siro", aggiunge il portale.