Sky – Vieira sì o no in panchina contro il Sassuolo? La decisione del Genoa

È arrivata la decisione finale del Genoa su Patrick Vieira per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo . Il club è ultimo in classifica e non ha ancora vinto in campionato, è reduce dal ko interno contro la Cremonese.

Come anticipato in giornata, ora è confermato: l’allenatore francese sarà regolarmente in panchina nel posticipo della 10ª giornata contro il Sassuolo. L’allenatore, come raccontato, ha diretto l’allenamento odierno in avvicinamento alla sfida. Dopo un colloquio tra il nuovo direttore sportivo Lopez e l’allenatore filtrava questa possibilità, ora confermata dopo un confronto tra il ds e la squadra. Dopo Sassuolo, anche e soprattutto in base al risultato, la società farà nuove valutazioni e deciderà il futuro dell’allenatore rossoblù", si legge.