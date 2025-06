James Bond nei guai. Lotito faceva lo spiritoso sui conti dell'Inter, che viaggia spedita verso l'utile, e ora si ritrova in un mare di guai

Redazione1908 28 giugno - 10:02

James Bond nei guai. Lotito faceva lo spiritoso sui conti dell'Inter, che viaggia spedita verso l'utile, e ora si ritrova in un mare di guai. Li racconta il Corriere dello Sport.

"Lotito al palo. Sta provando, senza riuscirci, a liberarsi. Aspetta luglio, non trova sponde, cerca alleanze con altri club di Serie A meditando invano mosse legali o governative per ribaltare il tavolo. Tutte le strade sono chiuse. Blocco totale del mercato, viene definito “hard” nel gergo tecnico, ma è davvero poco eccitante per i tifosi. La Lazio è l’unico club della Serie A con tre indicatori di controllo (liquidità, indebitamento, costo allargato del lavoro) fuori soglia. Altre sei società, rilevate all’esame Covisoc con l’indice di liquidità negativo, si sono imbattute nel blocco parziale, definito “soft”, perché sono state ammesse al mercato in entrata per operazioni cosiddette “saldo zero” (uno vendi, uno compri con le stesse cifre). Due società hanno già ripianato, versando soldi"

Il debito di Cragnotti Lotito ha un altro modo di gestire la società, non ricorre ad aumenti di capitale, ancora meno a prestiti o finanziamenti (in questo caso crescerebbe il debito), e sta predisponendo la società ad attivare un mutuo per la riqualificazione dello stadio Flaminio (in tempi brevi attende l’ok alla conferenza dei servizi). La Lazio finirà di estinguere il debito pregresso e ultra-ventennale (gestione Cragnotti-Capitalia) con il Fisco nel novembre 2026. L’intervento finanziario è l’ultima carta, se necessario, da giocare ad agosto inoltrato.

Cedere Rovella non risolverebbe il problema — Come fanno notare in via Allegri, due club hanno già ripianato l’indice di liquidità, la Lazio conosceva benissimo i suoi conti e sapeva a cosa andava incontro, non si è fatta trovare pronta a differenza delle altre società. Le Noif riguardano tutti, anche Lotito.

Ripianare attraverso le cessioni in linea teorica sarebbe un aggiustamento post-datato rispetto ai conti del 31 marzo scorso. Si potrebbe fare un’eccezione, ma nel caso della Lazio si parla di un importo altissimo. Conterebbe la liquidità incassata tra luglio e agosto, non la cifra totale dei cartellini ceduti. Tradotto: Lotito dovrebbe venderne chissà quanti, non gli basterebbe sacrificare Rovella e Taty per sbloccare il mercato. Motivo semplice: nessuno paga e salda subito l’acquisto. Ecco perché la logica lo porta verso una sola strategia. Tenere i big (non compro e non indebolisco la squadra), aspettando gennaio per i rinforzi.