Ederson è stato il primo nome sulla lista dell'Inter nel caso in cui Hakan Calhanoglu dovesse lasciare Milano. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il futuro del centrocampista turco sarà ancora a Milano perché Galatasaray e Inter non hanno trovato l'accordo e la distanza è troppo ampia per pensare di essere colmata.

SBA Sport rivela come Inzaghi abbia espressamente chiesto alla dirigenza dell'Al Hilal di ingaggiare Ederson durante questa finestra di mercato e la stessa fonte avrebbe rivelato che la trattativa con il giocatore è già in stato avanzato. In più, l'Al Hilal prenderà un attaccante, un centrocampista (Ederson in pole) e un terzino in vista della prossima stagione.