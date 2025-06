Theo Hernandez ora apre all’Al Hilal . Il club saudita non ha mai smesso di dialogare con l’entourage del terzino francese, in uscita dal Milan. Ora la squadra allenata da Simone Inzaghi spinge e aspetta una risposta definitiva il prima possibile .

Gli accordi tra club erano già stati raggiunti e rimangono totali per 35 milioni di euro bonus inclusi, come riporta Fabrizio Romano ora si attende il via libera finale di Theo Hernandez. La pista è apertissima e sono ore caldissime: la trattativa può ora sbloccarsi definitivamente con l’apertura di Theo. Manca solo il suo sì finale.