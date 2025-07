Alla fine, Jonathan David giocherà con la maglia della Juventus. 'Here we go' di Fabrizio Romano, l'operazione tra le parti è chiusa

Alessandro Cosattini Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 07:48)

Alla fine, Jonathan David giocherà con la maglia della Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo in bianconero dell'attaccante canadese.

'Here we go', tutti gli accordi tra le parti sono stati trovati nella notte, l'affare è da considerare chiuso. David è pronto a volare in Italia per le visite mediche, che sono già state fissate.

Una volta che saranno rivisti tutti i documenti, ci saranno le firme: David diventerà un nuovo attaccante della Juventus.