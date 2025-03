Man mano che passano le ore, la situazione in casa Juventus diventa sempre più incandescente intorno alla posizione di Thiago Motta

I risultati, infatti, condannano l'ex centrocampista dell'Inter. Ma, se fino a qualche giorno fa il ribaltone sembrava rimandato a fine stagione, ora addirittura sembra pronto il cambio immediato. Secondo Orazio Accomando di DAZN, al posto di Motta potrebbe arrivare non Igor Tudor, bensì un altro ex Inter come Mancini. Scrive il giornalista: