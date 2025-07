Sky – Juve, la questione Vlahovic blocca il mercato. Lui non ha fretta

Addirittura qualche giorno fa si è parlato di uno scenario che potrebbe portarlo all'Inter. Ma la questione Vlahovic resta sicuramente complicata per la Juventus. A rendere difficile la situazione è il contratto del calciatore serbo che è in scadenza nel 2026 e guadagna tanto, 12 mln all'anno. Il giocatore non vuole lasciare il club bianconero: le voci di mercato lo hanno accostato alla Turchia e al calcio arabo, ma non sono mete ritenute interessanti dal ragazzo che vuole una squadra di prima fascia.