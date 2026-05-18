La squadra bianconera ha perso ieri contro la Fiorentina e ora l'obiettivo Champions sarebbe un miracolo

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 19:16)

L'ultima domenica di calcio per la Juve è stata raggelante. La sconfitta per due a zero contro la Fiorentina ha fatto scivolare i bianconeri al sesto posto e ora la qualificazione in Champions non dipende più solo dal risultato dell'ultima gara di campionato quando i bianconeri saranno impegnati nel derby di Torino.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E senza la Champions cambia tutto, scrive il quotidiano La Stampa per spiegare ai suoi lettori che la società bianconera avrà tante valutazioni da fare. E non solo perché entreranno in cassa, con la qualificazione all'EL, almeno 40 mln in meno. "Ma perché sarebbe la certificazione di un progetto che ha mancato ogni obiettivo. Rischia Damien Comolli su tutti: prima dg e poi ad, la firma sul mercato peggiore degli ultimi 15 anni è tutta sua, il feeling con Luciano Spalletti non è mai nato nonostante il rinnovo, la rivoluzione degli algoritmi è fallita. Un altro aumento di capitale appare inevitabile, ulteriore enorme malus per la posizione di Comolli che doveva evitare proprio questo", si legge.

Rischiano tutti — "Rischiano i calciatori, tutti: questa squadra andava già abbondantemente rafforzata, ma senza Champions anche i big che prima potevano avere

l’etichetta dell’incedibilità possono guardarsi altrove o ritrovarsi costretti a essere sacrificati (perfino Yildiz). Rischiano di saltare i principali obiettivi di mercato: come convincere Bernardo Silva a giocare in Europa League, tanto per fare un esempio?", spiega ancora il quotidiano.

"E rischia pure lo stesso Spalletti. Sì, proprio lui. Ma per sua volontà. Il punto fermo su cui costruire una Juve di nuovo da scudetto, blindato quando ancora non c’era certezza di una Champions che a questo punto sembra (quasi) impossibile, come se i bilanci fossero già stati fatti senza dover attendere la fine della stagione, forte com’è sempre stato l’asse con Giorgio Chiellini e ancor di più con John Elkann. Ecco, dal filo direttissimo tra la proprietà e il tecnico bianconero passerà il futuro di Spalletti", assicura il giornale torinese che parla quindi di una nuova rivoluzione per il club.

"È Spalletti a voler capire fino in fondo a cosa andrà incontro la prossima stagione: o lui o Comolli, forse non è proprio così ma rende l’idea, conclude La Stampa.