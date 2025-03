"Il fattore che potrebbe fare la differenza è la disponibilità di Tudor a guidare la squadra fino a fine stagione. Questo aspetto potrebbe essere decisivo, perché se la Juve deciderà di prendere un nuovo allenatore, si impegnerà fino a fine stagione, per poi decidere con serenità in estate. Inoltre, c’è la possibilità che Mancini voglia almeno l’opzione di rinnovo o il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League nella prossima stagione".