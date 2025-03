Sky – Juventus, ipotesi Tudor già prima del Genoa? Ecco la situazione

"Da capire, ora, se l’esonero di Thiago Motta e il conseguente arrivo di Tudor slitteranno al dopo Genoa come inizialmente ipotizzato per motivi di bilancio (ovvero per far rientrare l’operazione nei costi del trimestre successivo, i quali possono poi essere recuperati diversamente). In questo modo, per l’ex allenatore del Bologna si aprirebbe un piccolissimo spiraglio di giocarsi il futuro contro i rossoblù di Vieira se davvero recupererà lo spogliatoio oltre che l’equilibrio in campo. Un aspetto certo da non sottovalutare".