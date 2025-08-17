Il futuro di Etienne Kinkoue potrebbe essere di nuovo in Italia: l’ex difensore della Primavera dell’Inter, reduce da alcune stagioni positivi in Francia con il Le Havre, ha attirato le attenzioni di numerosi club, anche di Serie A....

