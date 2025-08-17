Il futuro di Etienne Kinkoue potrebbe essere di nuovo in Italia: l'ex difensore della Primavera dell'Inter, reduce da alcune stagioni positivi in Francia con il Le Havre, ha attirato le attenzioni di numerosi club, anche di Serie A. Secondo Sportitalia, sul gigante francese ci sarebbe l'Udinese, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato. La concorrenza però non manca: su Kinkoue c'è anche il Colonia, che ha già presentato un'offerta ufficiale.
