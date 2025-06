Lazio nei guai. Il calciomercato estivo biancoceleste parte con un brusco stop: la Covisoc ha bloccato il mercato in entrata del club

Lazio nei guai. Il calciomercato estivo biancoceleste parte con un brusco stop: la Covisoc ha bloccato il mercato in entrata del club .

Una misura che agita l’ambiente biancoceleste e complica – e non poco – la pianificazione tecnica, soprattutto per l’allenatore Maurizio Sarri, da poco tornato sulla panchina dopo l'esonero di Baroni.

La decisione nasce dai dati della trimestrale al 31 marzo, che certificano il superamento di tutti e tre i parametri previsti dalla FIGC: indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato . Sebbene la Lazio sia regolarmente iscritta al campionato, queste condizioni impediscono qualsiasi operazione di tesseramento fino a settembre, salvo una correzione strutturale dei conti. Un duro colpo per Lotito, che nei giorni scorsi ironizzava sul ricorso all'Inter dello strumento del "bond": "Da noi la roba è tutta pagata", sentenziava il presidente biancoceleste.

Il commento di Ivan Zazzaroni

"Trascuro i tecnicismi e arrivo subito al punto: in questa sessione di mercato la Lazio non potrà fare acquisti, nessun rinforzo, niente sogni, fino a gennaio tutto o quasi finirà sulle spalle di Sarri che - sospetto - quando firmò non era a conoscenza della situazione, della sua gravità.