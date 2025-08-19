Gli ultimi sviluppi sulla vicenda Ademola Lookman raccontati da Gianluca Di Marzio. Ecco le parole del giornalista di Sky Sport sull'attaccante:
Di Marzio svela: “Lookman-Napoli no. E se alla fine resta, l’Atalanta è pronta a…”
Gli ultimi sviluppi sulla vicenda Ademola Lookman raccontati da Gianluca Di Marzio: ecco le parole del giornalista di Sky Sport
“Lookman-Napoli no. Lui ora si allenerà in modo individuale con un preparatore fino a fine mercato, lui oggi è tornato a Zingonia e ha fatto finta che non sia successo nulla. Dovesse rimanere, la proprietà è pronta a ricucire per far sì che si metta a disposizione di Juric in maniera più serena”.
